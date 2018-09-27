Чернівецькому аеропорту присвоїли ім'я першого космонавта України Леоніда Каденюка

У Чернівцях присвоїли ім'я першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка однойменному міжнародному аеропорту. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Відповідне рішення було ухвалено на сесії міськради. Відтепер комунальне підприємство буде називатися "Міжнародний аеропорт "Чернівці" імені Леоніда Каденюка". Відповідні поправки буде внесено до статуту підприємства. Статутний капітал КП затвердили в розмірі 86,6 млн гривень.

Нагадаємо, перший український космонавт Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року під час пробіжки в парку Царське Село. Йому було 67 років. Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області в родині сільських вчителів. У 1995 році був відібраний у групу космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як фахівець з корисного навантаження. У період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському МТКК "Колумбія" місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досвіду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.