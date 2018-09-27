Facebook розробляє шолом віртуальної реальності нового покоління

Компанія Oculus, яка належить Facebook, анонсувала новий безпровідний шолом віртуальної реальності, що об'єднав характеристики систем Oculus Rift і Oculus Go.

Про це повідомляє The Verge.

«Oculus анонсувала нову гарнітуру Oculus Quest: автономний шолом віртуальної реальності вартістю 399 доларів, який вийде навесні 2019 року", - говориться в повідомленні.

За словами засновника Facebook Марка Цукерберга, Oculus Quest поєднує в собі «ключові атрибути ідеальної системи віртуальної реальності» - безпровідний дизайн, віртуальні контролери і здатність повністю визначати позицію гравця.

"Якщо ми можемо об'єднати ці три якості в одному продукті, ми вважаємо, що це може стати основою для нового покоління продуктів віртуальної реальності", - зазначив він.

Oculus Quest закриє перше покоління продуктів компанії.

Фактично, шолом об'єднує в собі характеристики високоякісної дротяної системи Oculus Rift і дешевшою - безпровідною Oculus Go.

Глава Oculus VR Хьюго Барра описав шолом як «створений для ігор», що відрізняє його від інших гарнітур, орієнтованих на відео.

Розробники обіцяють, що до моменту випуску шолома з його допомогою можна буде грати у більш ніж 50 ігор.