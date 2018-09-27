Грібаускайте звинувачує РБ ООН у нездатності протистояти агресії

Міжнародні інститути, зокрема Рада безпеки ООН, не змогли гідно відповісти на нові виклики й акти агресії.

Про це заявила президент Литовської республіки Даля Грібаускайте, виступаючи в четвер на 73-й Генасамблеї ООН, повідомляє Укрінформ.

"Майже в усіх великих кризах останнього десятиліття - від Сирії до України, від М'янми до Ємену - Рада Безпеки ООН не змогла зіграти важливу роль", - сказала політик.

Організації, покликані знищувати зброю масового знищення, "беззубі проти диктаторів, які розробляють ядерну зброю і застосовують хімічну зброю проти цивільних", продовжила вона.

Президент Литви нагадала, що щоб запобігти повторенням війни було створено багатосторонні інститути, щоб вони охороняли політичну незалежність і територіальну цілісність, проте, коли світ зіткнувся з такою кризою, ці інститути виявилися нездатними діяти й залишалися безсилими сторонніми спостерігачами.

"Хотілося б вірити, що наші багатосторонні інститути, включаючи ООН, досить сильні, щоб протистояти агресії і неповазі до міжнародного права", - сказала вона, додавши, що іноді реальність зовсім інша.

Політик зазначила, що світ став більш крихким, інститути руйнуються, замість того, щоб захищати від сили й економічних потрясінь. При цьому вона уточнила, що створені інститути, які не ідеальні, бюрократичні та непідзвітні, треба удосконалювати й адаптувати до нових реальностей.