Кандидатуру Сенцова внесено до попереднього списку Європарламенту на Сахаровську премію

Кандидатуру засудженого в РФ на 20 років українського режисера Олега Сенцова внесено до попереднього списку кандидатів на премію Європарламенту ім. А.Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік.

У четвер у Брюсселі на спільному засіданні комітету ЄП у закордонних справах і розвитку та підкомітету з прав людини відбулася презентація кандидатур.

Як повідомлялося, найбільша політична фракція Європарламенту - Європейська народна партія (ЄНП) - висунула своїм кандидатом на Сахаровську премію О.Сенцова.

Загалом фракції та групи депутатів Європарламенту в 2018 році запропонували висунути на премію ім. А.Сахарова вісім осіб і неурядових організацій, які присвятили своє життя і діяльність захисту засад демократії та фундаментальних прав у світі.

Після обговорення всі пропозиції ввійшли до попереднього списку.

Трьох фіналістів буде визначено шляхом голосування на аналогічному спільному засіданні комітету та підкомітету 9 жовтня, оголосили за підсумком презентації кандидатур.