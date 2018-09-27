КМУ затвердив етапи монетизації субсидій у наступному році

Кабмін затвердив триетапне проведення монетизації субсидій, починаючи з 1 січня 2019 року. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 26 вересня.

Згідно з експертним висновком до проекту постанови, яке є в розпорядженні агентства Інтерфакс-Україна, монетизацію субсидій планують розпочати з 1 січня 2019 року.

За розрахунками уряду, на першому етапі монетизація пошириться приблизно на 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів.

Другий етап почнеться з 1 травня 2019 року і торкнеться домогосподарств, яким субсидія призначена на неопалювальний період 2019-го.

Третій етап планують почати з жовтня 2019 року, коли відбудеться повний перехід на монетизацію, зазначено в проекті урядової постанови.

Також на засіданні уряд створив міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо монетизації субсидій. Зазначається, що ця робоча група є тимчасовим консультаційним органом уряду.

Головою групи визначено віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва, заступником голови - міністра соціальної політики Андрія Реву, а також до складу увійшли заступники міністрів і керівники департаментів профільних міністерств і відомств.

Її основними завданнями є визначення механізмів і способів вирішення проблем, що перешкоджають наданню субсидій населенню в грошовій формі на рівні кінцевого споживача; сприяння в координації дій органів виконавчої влади у питанні монетизації субсидій.