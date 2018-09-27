Конфлікти у Чорноморському регіоні є серйозною загрозою для світової безпеки, - президент Румунії

Президент Румунії Клаус Йоханніс переконаний, що неврегульовані конфлікти в регіоні Чорного моря становлять серйозну загрозу для регіональної та міжнародної безпеки. Про це глава Йоханніс заявив у своєму виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Укрінформ.

«В регіоні Чорного моря існують затяжні неврегульовані конфлікти, які серйозно загрожують регіональній та міжнародній безпеці. Наше завдання полягає в тому, щоб об'єднати зусилля на глобальному рівні, щоб протистояти серйозним для миру та безпеки викликам, з якими стикається сьогодні все світове співтовариство, включаючи тероризм та поширення зброї масового знищення», - підкреслив Йоханніс.

Президент Румунії заявив, що пріоритетним напрямком діяльності його країни під час головування в ЄС у першій половині 2019 року стане поглиблення партнерства між Європейським Союзом та Організацією Об'єднаних Націй.

Він підкреслив у зв'язку з цим необхідність залучення до цієї відповідальної роботи не тільки політичних діячів та дипломатів, але й молодь, журналістів, підприємців і представників інших верств суспільства.

Йоханніс звернув особливу увагу на те, що його країна буде добиватися отримання статусу непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2020-2021 роках, в рамках якого докладе максимум зусиль для підвищення ефективності його діяльності.

Рада Безпеки, за словами румунського президента, могла би зіграти помітну роль у вирішенні питань безпеки, боротьби з кліматичними змінами, терористичними загрозами та інших важливих для міжнародного співтовариства проблем.