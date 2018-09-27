Куба готова до налагодження відносин із США на умовах взаємоповаги й рівності. Про це заявив глава Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Укрінформ.

“Куба готова налагодити шанобливі та цивілізовані відносини з урядом США на основі рівності та взаємної поваги. Це - бажання народу Куби, і, ми знаємо, цього прагнуть також більшість громадян США, особливо кубинців, які там живуть”, - сказав Діас-Канель.

При цьому він наголосив, що й надалі вимагатиме “припинення жорстокої економічної, комерційної та фінансової блокади, повернення території, незаконно зайнятої Військово-морською базою у Гуантанамо, та адекватної компенсації нашому народу за тисячі загиблих та покалічених, а також за економічні збитки, спричинені багаторічною агресією проти Куби”.

“Куба завжди прагнутиме до діалогу та співпраці на основі поваги та рівності. Ми ніколи не робитимемо поступок ціною суверенітету й національної незалежності, ми не обговорюватимемо наші принципи та не приймемо умов”, - наголосив Діас-Канель.