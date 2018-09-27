Луценко рекомендував провести ревізію всіх "Молотів" у військових частинах

Міністерство оборони та ДК "Укроборонпром" мають провести повну ревізію наявних у військових частинах мінометів "Молот". Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу.

"Рекомендую комітету звернутися до керівництва Міноборони та ДК "Укроборонпром" і терміново призначити повну ревізію наявних мінометів "Молот" і їх гарантійного обслуговування заводом-виробником, чого не було зроблено", - зазначив генпрокурор.

За його словами, всі ймовірні техніко-конструктивні недоліки мінометів будуть ретельно вивчені, їм буде дана "належна оцінка".

Зокрема, за його словами, слід перевірити запобіжники в "Молотах", а також пусковий вузол на відповідність його конструкторській документації.

При цьому Луценко додав, що технічні недоліки мінометів є однією з версій слідства щодо причин розриву мінометів "Молот".

Також генпрокурор уточнив, що всього у військах знаходиться кілька сотень мінометів "Молот".

Нагадаємо, через вибух на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ятьох поранено.