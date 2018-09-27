Мей звинуватила Росію у грубому порушенні міжнародних норм

Під час виступу на 73-й сесії Генасамблеї ООН прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звинуватила Росію в грубому порушенні міжнародних норм. Про це повідомляє Express.UK.

"Я попереджаю Володимира Путіна про те, що міжнародне співтовариство готове прийняти жорсткі заходи проти Росії та її союзників, якщо вони будуть продовжувати використовувати хімічну зброю", - заявила Мей.

Також вона застерегла, що якщо демократичні держави не зможуть вжити заходів, то вони дадуть дорогу екстремістам, таким як ИГИЛ, комуністи і фашисти.

"Ми прийняли відповідні заходи з нашими союзниками, і ми продовжимо робити необхідні кроки для забезпечення нашої колективної безпеки", - заявила Мей, маючи на увазі розслідування отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

В ході наради з'ясувалося, що головними підозрюваними є росіяни і офіцери військової розвідки РФ якісь Олександр Петров і Руслан Боширов. Як сказала прем'єр-міністр, Росія в цьому процесі намагалася тільки всіх "заплутати" і фальсифікувати всі результати розслідування.