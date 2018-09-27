На 74-му році життя помер кінорежисер Олександр Коваль

Учора, 26 вересня, помер кінорежисер і оператор, Олександр Коваль. Про це повідомляє Сергій Тримбач у Facebook.

"Він помер, надвечір. На 74-му році життя. Хвороби мучили його упродовж останніх літ, тримався до кінця. Тепер він повертається в ту землю, звідки пішов у великий світ,- село Жердова, на Київщині", - йдеться у повідомленні.

Олександр Коваль - режисер, оператор, а часом і сценарист, в одній особі, він не менш талановитий оповідач та імпровізатор.

"Понад 80 фільмів – як оператора і як режисера. «Шлях до тунелю», «Меланчине весілля», «Відкрий себе», «Ой, горе, це ж гості до мене», «Притулок», «Дім. Рідна земля» «Незаконні діти Антона Веберна», «Заповіт Йосипа Сліпого», «Терновий вінок», «Гряди по мні», «Неофіти», «А ще не сьома печатка», «Гамлет з хепі-ендом», «Голос моєї душі»… Велика кількість фестивальних призів – міжнародних та національних. Найвища в Україні Національна премія імені Тараса Шевченка, Державна премія імені Олександра Довженка", - написав Тримбач.