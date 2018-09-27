Нетаньягу розсекретив дані про "секретне ядерне сховище" у Тегерані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран приховує ядерне сховище, розташоване в Тегерані.

Нетаньягу представив карти з місцем розташування і фотографії того, що, за його словами, є "секретним ядерним сховищем" в районі Туркузабад Тегерана, під час виступу в Генеральній асамблеї ООН, передає AP.

За його словами, Ізраїль передасть цю інформацію Міжнародному агентству з атомної енергії і спецслужбам інших країн, а також закликав інспекторів МАГАТЕ провести перевірку на зазначеному об'єкті.