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Нетаньягу розсекретив дані про "секретне ядерне сховище" у Тегерані

27 вересня, 2018 - 22:27
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран приховує ядерне сховище, розташоване в Тегерані.

Нетаньягу представив карти з місцем розташування і фотографії того, що, за його словами, є "секретним ядерним сховищем" в районі Туркузабад Тегерана, під час виступу в Генеральній асамблеї ООН, передає AP.

За його словами, Ізраїль передасть цю інформацію Міжнародному агентству з атомної енергії і спецслужбам інших країн, а також закликав інспекторів МАГАТЕ провести перевірку на зазначеному об'єкті.

Джерело: День

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