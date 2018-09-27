Нідерланди розробили систему обов'язкової реєстрації житла для туристів

Нідерланди мають намір ввести систему обов'язкової реєстрації нерухомості, яку власники здають в оренду туристам.

Про це пише ЄП з посиланням на De Volkskrant.

Захід спрямований на те, щоб місцева влада цієї густонаселеної країни могла більш ефективно боротися з незаконним наданням житла у тимчасове користування.

Уряд веде роботу з низкою великих міст і різними платформами, такими як Airbnb і Booking, зі створення системи обов'язкової реєстрації людей, які хочуть здавати своє житло. Індивідуальний реєстраційний номер буде публікуватися на всіх оголошеннях і на всіх платформах, що дозволить інспекторам негайно встановлювати точну адресу будь-якої запропонованої в оренду нерухомості.

"Всього за п'ять років оренда житла через Airbnb перетворилася з невеликого бізнесу на величезну індустрію. Однак паралельно образу американської платформи було завдано серйозної шкоди, особливо в Амстердамі, де в оренду здається понад 20 тис. об'єктів нерухомості. З лідера Airbnb перетворився на синонім роздратування і незручностей для місцевих жителів", - йдеться у матеріалі.

За останні роки Амстердам прийняв певні заходи і уклав безліч угод в спробі встановити контроль над явищем. Наприклад, понад 80 інспекторів щодня ведуть пошук в інтернеті і на вулицях незаконних готелів. У 2017 році в цілому було виписано штрафів на €4,2 млн. Також з 2017 року власники нерухомості, які користуються Airbnb і іншими схожими платформами, зобов'язані повідомляти муніципалітет про кількість днів, на які здається житло. Сам термін спочатку був обмежений 60 днями, а з наступного року і зовсім скоротиться до 30 днів.

Однак жоден із заходів не виявився успішним - багато амстердамців, наприклад, ігнорують обов'язок повідомляти муніципалітету, зазначається у статті.

Незважаючи на штраф в €6 тис., за даними місцевої влади, лише чверть усіх власників реєструються в муніципалітеті. Обіцянка Airbnb про блокування доступу до сервісу власникам при досягненні терміну здачі житла в оренду в 60 днів також не працює. А головна проблема для інспекторів полягає в тому, що виявити об'єкти дуже складно, тому що точну адресу користувачі отримують тільки після завершення процесу бронювання.

В уряді сподіваються, що введення реєстраційних номерів дозволить забезпечити дотримання закону. Наприклад, інспектори зможуть відразу встановлювати точну адресу житла і перевіряти кількість днів, на які воно здавалося в оренду. Більш конкретний план в уряді обіцяють представити парламенту до кінця року.