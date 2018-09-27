Палата представників США схвалила 250 млн безпекової допомоги Україні

Палата представників Конгресу США схвалила проект бюджету Пентагону на 2019 рік, у якому передбачено збільшення безпекової допомоги Україні до 250 млн дол. Про це повідомляє Посольство України в США.

“Палата представників схвалила раніше узгоджений з Сенатом проект закону “Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік”, який передбачає 250 млн. дол. для безпекової допомоги Україні. Даний кошторис на 50 млн дол. перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави”, - йдеться в повідомленні.

Як, зокрема, зазначається у законопроекті, 250 млн дол. виділяються, у тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь чи військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України.

Для набуття чинності закон про асигнування на потреби Пентагону на 2019 рік має бути підписаний президентом США, додали в посольстві.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів 19 вересня схвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік, в якому передбачено збільшення допомоги Україні на посилення безпеки до $250 млн.