Підозрюваний у вбивстві "Сармата" зізнався і назвав замовника

Один із затриманих за вбивство активіста, ветерана АТО Віталія Олешка, зізнався у скоєному і назвав замовника злочину - власника ресторану "Мохіто" у Бердянську.

Деталі події докладно описані в ухвалі суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.

"(Підозрюваний) пояснив, що приблизно у травні-червні 2018 року, він разом з дружиною відпочивав у місті Бердянську та винаймав житло у готелі "Євро", де познайомився з чоловіком... Про останнього йому відомо, що родом він з міста Макіївка Донецької області, під час АТО займався волонтерською діяльністю, надавав допомогу у будівництві блокпостів, що стало спільною темою у їх спілкуванні... Займається підприємницькою діяльністю в місті Бердянську, йому належить ресторан "Мохіто", - йдеться у викладі свідчень підозрюваного.

У показах зазначається, що чоловіки обмінялися номерами мобільних телефонів. Пізніше новий знайомий зв'язався з підозрюваним за допомогою мобільного додатку "WhatsApp" і попросив провчити, "простреливши сідниці", громадського діяча з Бердянська. За це обіцяв дати кошти на розвиток будь-якого бізнесу. Через кілька днів роздумів підозрюваний погодився.

29 липня він приїхав до Бердянська ще з трьома знайомими. Їм про свої наміри не повідомляв, запропонувавши просто відпочити на морі. Приблизно о 17.00 він зателефонував замовнику через "WhatsApp", і той наказав заселитися в готель, а потім передзвонив і викликав на вулицю. У салоні власного автомобіля марки "Тойота Ленд Крузер" замовник передав підозрюваному обріз мисливської рушниці та 8 патронів "ТАХО" у пакеті з супермаркету, відвіз його до підготовленого заздалегідь автомобіля "Таврія", який велів після злочину залишити в обумовленому місці разом з обрізом.

Замовник також провіз підозрюваного повз будинок, де мешкав Олешко, розповів про його звичні маршрути і показав фото жертви на екрані мобільного.

Наступного дня, в обідній час підозрюваний близько 3 годин стежив за майбутньою жертвою, а увечері попросив одного зі своїх товаришів підвезти його, начебто по роботі.

31 липня підозрюваний з приятелем на "Таврії" приїхали до будинку Олешка. Дочекавшись його повернення, під'їхали ближче, і підозрюваний пішов за ним до воріт, витягаючи заряджену зброю.

"У той час, як (потерпілий) увійшов на територію подвір'я у супроводі одного з чоловіків, він увійшов слідом за ним, прицілився у спину (трохи нижче поясу) та здійснив один постріл з двох стволів обріза. Від пострілу потерпілий впав на землю, а він повернувся до автомобіля "Таврія", - йдеться у фіксації свідчень.

Повертаючись до машини, чув 5-6 пострілів. Відігнавши "Таврію" на умовлене місце, протер ганчіркою поверхні, щоб знищити сліди, та залишив у ній обріз. Коли повернулися до готелю, викликав решту приятелів, і за 30 хвилин вони виїхали з Бердянська до Дніпра. Перед виїздом телефоном повідомив замовнику, що завдання виконане. По дорозі, у місті Василівка, втікачі були затримані поліцією.