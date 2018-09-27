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Рютте закликав усі держави співпрацювати із розслідуванням збиття літака рейсу МН17

27 вересня, 2018 - 12:41
Фото Reuters

Голландія рішуче налаштована притягти до відповідальності винуватців збиття літака рейсу МН17. Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте, повідомляє Укрінформ.

"У травні цього року Спільна слідча групу надала вичерпні докази походження ракетної системи, використаної для збиття літака. Це лише посилило нашу рішучість, що в інтересах жертв та їх близьких, повна правда повинна бути викрита, справедливість досягнута", - сказав Рютте.

Він подякував міжнародній спільноті за підтримку розслідування й висловив сподівання, що "разом ми зможемо здійснити правосуддя".

"Відповідно до резолюції Радбезу ООН 2166, ми закликаємо усі держави сповна співпрацювати із розслідуванням", - наголосив глава уряду Нідерландів.

За словами Рютте, збиття літака рейсу МН17 "залишається відкритою раною для моєї країни та усіх сумуючих народів, чиї представники були на борту".

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