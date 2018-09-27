Рютте закликав усі держави співпрацювати із розслідуванням збиття літака рейсу МН17

Голландія рішуче налаштована притягти до відповідальності винуватців збиття літака рейсу МН17. Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте, повідомляє Укрінформ.

"У травні цього року Спільна слідча групу надала вичерпні докази походження ракетної системи, використаної для збиття літака. Це лише посилило нашу рішучість, що в інтересах жертв та їх близьких, повна правда повинна бути викрита, справедливість досягнута", - сказав Рютте.

Він подякував міжнародній спільноті за підтримку розслідування й висловив сподівання, що "разом ми зможемо здійснити правосуддя".

"Відповідно до резолюції Радбезу ООН 2166, ми закликаємо усі держави сповна співпрацювати із розслідуванням", - наголосив глава уряду Нідерландів.

За словами Рютте, збиття літака рейсу МН17 "залишається відкритою раною для моєї країни та усіх сумуючих народів, чиї представники були на борту".