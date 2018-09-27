СБУ розслідує видачу угорських паспортів жителям Закарпатської області, - Луценко

Служба безпеки України розпочала розслідування фактів видачі угорських паспортів жителям Закарпатської області. Про це повідомив журналістам генпрокурор Юрій Луценко, передає "112 Україна".

"Кримінальне провадження відкрито, веде СБУ", - сказав він.

За словами Луценка, в питанні подвійного громадянства ситуація однозначна - за подібне правопорушення повинна бути відповідальність. Генпрокурор навів приклад нардепа-втікача Андрія Артеменка, якого було позбавлено українського громадянства після виявлення у нього другого паспорта.

"Якщо в ході слідства СБУ будуть встановлені такі випадки у відношенні інших осіб, будь-яких - мерів, губернаторів, міністрів, пенсіонерів, військовослужбовців, - дія буде така ж, позбавлення українського громадянства", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше було опубліковано відео, на якому низка українських громадян отримують угорські паспорти і приносять присягу на вірність Угорщині в консульстві цієї країни у закарпатському Береговому. Процедура супроводжувалася порадою угорського дипломата не повідомляти владі про отримання нових документів.

Реагуючи на це, глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що поширився в мережі відео проходить перевірку на справжність. У разі якщо воно виявиться справжнім, консула Угорщини можуть вислати з країни. У свою чергу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про спроби залякати закарпатських угорців і пригрозив ще більше ускладнити євроінтеграцію України.

При цьому в прес-службі Закарпатської ОДА заявили, що місцеві жителі отримують угорські паспорти в консульстві в Береговому вже протягом семи років.

Напередодні глави МЗС України та Угорщини провели зустріч у Нью-Йорку, проте не зуміли досягти позитивних домовленостей для вирішення "паспортного скандалу".