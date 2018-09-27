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СБУ розслідує видачу угорських паспортів жителям Закарпатської області, - Луценко

27 вересня, 2018 - 15:39
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Служба безпеки України розпочала розслідування фактів видачі угорських паспортів жителям Закарпатської області. Про це повідомив журналістам генпрокурор Юрій Луценко, передає "112 Україна".

"Кримінальне провадження відкрито, веде СБУ", - сказав він.

За словами Луценка, в питанні подвійного громадянства ситуація однозначна - за подібне правопорушення повинна бути відповідальність. Генпрокурор навів приклад нардепа-втікача Андрія Артеменка, якого було позбавлено українського громадянства після виявлення у нього другого паспорта.

"Якщо в ході слідства СБУ будуть встановлені такі випадки у відношенні інших осіб, будь-яких - мерів, губернаторів, міністрів, пенсіонерів, військовослужбовців, - дія буде така ж, позбавлення українського громадянства", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше було опубліковано відео, на якому низка українських громадян отримують угорські паспорти і приносять присягу на вірність Угорщині в консульстві цієї країни у закарпатському Береговому. Процедура супроводжувалася порадою угорського дипломата не повідомляти владі про отримання нових документів.

Реагуючи на це, глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що поширився в мережі відео проходить перевірку на справжність. У разі якщо воно виявиться справжнім, консула Угорщини можуть вислати з країни. У свою чергу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про спроби залякати закарпатських угорців і пригрозив ще більше ускладнити євроінтеграцію України.

При цьому в прес-службі Закарпатської ОДА заявили, що місцеві жителі отримують угорські паспорти в консульстві в Береговому вже протягом семи років.

Напередодні глави МЗС України та Угорщини провели зустріч у Нью-Йорку, проте не зуміли досягти позитивних домовленостей для вирішення "паспортного скандалу".

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