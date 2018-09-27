США передали Україні два катери класу Island

У четвер, 27 вересня, у морському порту в місті Балтимор відбулася церемонія передачі Україні патрульних катерів класу Island.

На церемонії присутні президент України Петро Порошенко та віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер. На катерах урочисто підняли прапор України.

"Перші два човни класу Island стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами. Разом з допомогою США - в будівництві командного центру ВМС України в Очакові", - заявив Порошенко.

За словами начальника управління кораблебудування ВМС України Василя Радчука, український флот зможе використовувати патрульні катери класу Island вже восени 2019 року, передає Радіо Свобода.

Україна отримує катери безкоштовно, але має заплатити за транспортування через Атлантику та за переобладнання. Очікується, що Island прибудуть в порт Одеси у серпні-вересні 2019 року.