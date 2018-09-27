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Суд заарештував трьох підозрюваних у замаху на Михайлика

27 вересня, 2018 - 17:32
Фото: Facebook/Олег Михайлик

У четвер, 27 вересня, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство місцевого активіста Олега Михайлика.

Як повідомляє Думська, громадян Грузії Торніке Нагладзе (Герасінв), Лаша Герасіна і Манучара Варшанідзе заарештували на два місяці без права внесення застави.

Торніке Нагладзе привезли в суд на каталці. За заявами його родичів, він паралізований і не може пересуватися самостійно. За іншими даними, у нього паралізована тільки рука. Попри це бійці КОРДу відвезли чоловіка до СІЗО.

За даними слідчих, саме у Манучара Варшанідзе був знайдений пістолет, з якого могли стріляти по Михайлику, а Лаша Герасін купував SIM-карти для поплічників, передає УСІ.

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