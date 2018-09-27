Супутник Марса Фобос може бути величезним уламком планети

Один з найбільших супутників Марса Фобос схоже є уламком планети, а не звичайним астероїдом.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Geophysical Research Planets.

До сьогодні вважалося, що супутники Марса – це звичайні астероїди, які захопило гравітацією планети.

У порівнянні з самим Марсом, його супутники здаються темними в видимому світлі, передає rubryka.com.

Саме ця невідповідність спочатку спонукала вчених вважати, що вони були захоплені гравітацією планети колись в минулому.

На відміну від Місяця Землі, який є досить великим в порівнянні з планетою, щоб вона могла його “захопити”, супутники Марса крихітні в порівнянні з ним.

Однак цій теорії не відповідають орбіти супутників і їхнім обрисам.

Автори дослідження заново обробили дані міжпланетної станції Mars Global Surveyor (1997-2006) – зокрема дані зі спектрометра. Їх досі не аналізували вчені, оскільки Фобос практично не досліджувався в ближній інфрачервоній області спектра.

Після аналізу спектр Фобоса порівняли зі спектром метеорита Тагіш, який впав на Землю. Для цього метеорит помістили в вакуумну камеру з умовами, що імітують різкий перехід від дня до ночі на Фобосі.

Виявилося, що в такому спектрі Фобос не схожий на вуглецеві метеорити, зате повністю збігся зі спектром базальту – з цієї вулканічної породи складається кора Марса.

Марк Фріс, планетарний вчений з Космічного центру Джонсона в Г’юстоні, який не брав участі в новому дослідженні, сказав, що нові результати, хоча і не є остаточними, але інтригують.

“Питання про походження Фобоса і Деймоса – кумедна таємниця, тому що у нас є дві конкуруючі гіпотези, і обидві не можуть бути істинними”, – сказав він.

“Я б не вважав це остаточним рішенням таємниці походження супутників, але це допоможе продовжити обговорення”, – додав він.