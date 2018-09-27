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Світ має стати на захист суверенітету й територіальної цілісності України, - прем'єр Норвегії

27 вересня, 2018 - 09:51
Фото Reuters

Міжнародна спільнота повинна стати на захист суверенітету й територіальної цілісності України. Про це під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, повідомляє Укрінформ.

“На моєму материку, у Європі, основоположні правила й принципи міжнародного права перебувають під загрозою. Суверенітет й територіальна цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів повинні бути відновлені”, - сказав Солберг.

Вона наголосила на тому, що “відповідальні за грубі порушення міжнародного гуманітарного права мають бути притягнені до відповідальності”. “Наслідки нестабільності стосуються усіх нас. Глобальні загрози безпеці потребують глобальних відповідей. Рада Безпеки ООН повинна мати можливість діяти, як і ми, - держави й регіональні організації. Зони конфлікту й нестабільності служать розплідниками для екстремізму та міжнародного тероризму”, - наголосила глава уряду Норвегії.

Солберг також пообіцяла працювати над реформуванням Ради Безпеки ООН, аби зробити організацію “більш прозорою, ефективною й представницькою”.

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