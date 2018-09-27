У Франції під міською радою зарізали начальника поліції

Начальника поліції міста Родез на півдні Франції убили під міською радою.

Про це пише BBC.

Особа, відома поліції, нанесла Паскалю Фільоє три удари ножем. Він помер від травм у лікарні незабаром після інциденту.

Французькі ЗМІ пишуть, що тиждень тому у підозрюваного відібрали собаку, після чого він почав погрожувати меру та начальнику міської поліції.

Напад відбувся приблизно о 10:00 за місцевим часом. "Нападник був відомий поліції, він 11 квітня побив двері мерії", - сказав мер Родеза.

Фільоє був батьком трьох дітей.