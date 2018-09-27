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Альбер Камю, французький письменник, філософ, публіцист

У Франції під міською радою зарізали начальника поліції

27 вересня, 2018 - 20:54
Фото ВВС

Начальника поліції міста Родез на півдні Франції убили під міською радою.

Про це пише BBC.

Особа, відома поліції, нанесла Паскалю Фільоє три удари ножем. Він помер від травм у лікарні незабаром після інциденту.

Французькі ЗМІ пишуть, що тиждень тому у підозрюваного відібрали собаку, після чого він почав погрожувати меру та начальнику міської поліції.

Напад відбувся приблизно о 10:00 за місцевим часом. "Нападник був відомий поліції, він 11 квітня побив двері мерії", - сказав мер Родеза.

Фільоє був батьком трьох дітей.

Джерело: Європейська правда

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