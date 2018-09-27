У Кропивницькому відкрилася VI Міжнародна виставка "АгроЕкспо"

На 125 тисячах квадратних метрів представили свої товари 592 компаній з України та закордону.

Найбільша в Україні виставка агропромислової техніки та обладнання проходить під патронатом Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства аграрної політики та продовольства України. У відкритті 26 вересня взяли участь Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу, заступниця міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, голова Ради асоціації «Украгромаш» Павло Штутман та представники місцевої влади.

Організатори виставки вважають, що її розташування саме в центрі України робить її однаково наближеною для гостей із більшості регіонів України. Програма виставки насичена демонстраційними показами техніки (від комбайнів та екскаваторів до легкових автомобілів преміям класу), крім того, щодня в рамках АгроЕкспо відбуватимуться тематичні конференції за участі провідних експертів у галузі АПК (зокрема панельні дискусії, присвячені державній підтримці розвитку галузей агропромислового комплексу в Україні та перспективам розвитку вітчизняного машинобудування для АПК, а також національна аграрна конференція «Мільйон з гектара»).

До речі, упродовж усіх виставкових днів діятиме традиційна знижка на виставлену техніку та обладнання. У разі підписання безпосередньо на виставці договорів на покупку техніки, аграрій отримає дисконт 5%, якщо техніку купуватимуть прямо з експозиції, її обіцяють продати на 10% дешевше.

Крім техніки, на АгроЕкспо представлена виставка тварин, також щодня діє Покровський ярмарок, на якому найкращі фермерські господарства області та України представлять свою продукцію, а відвідувачів розважають колективи з різних районів Кіровоградщини. Під час Покровського ярмарку обиратимуть найкращий гарбуз та коровай, пригощатимуть стравами різних національних кухонь і… танцюватимуть брейк-данс.

А у п’ятницю, 28 вересня, у рамках АгроЕкспо відбудеться Етап Кубка світу зі стронгмену.

Цього року організатори очікують прийняти орієнтовно 35 тисяч відвідувачів. Для них на території АгроЕкспо створена необхідна інфраструктура: парковка на п’ять тисяч місць, мобільні пункти харчування і навіть безкоштовний трансфер: гості міста можуть дібратися до ярмарки безкоштовно з міського автовокзалу «Кіровоград-2».

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький. Фото авторки