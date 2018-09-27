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У Києві розпочалась акція "Мовчання вбиває"

27 вересня, 2018 - 19:16
Фото з Facebook Oleksandr Chyzhov

У Києві біля Адміністрації Президента України розпочалась акція “Ніч на Банковій” або "Мовчання вбиває".

Учасники акції висловлюють протест щодо нападів на активістів, передає кореспондент УНН.

Акція розпочалась о 18:00. За останніми даними, під АП перебуває понад 100 активістів — стільки ж бійців нацгвардії охороняють порядок.

Через мітинг на вулиці Інститутська частково перекрито рух.

За інформацією організаторів, мітингувальники виступають проти “бездіяльності влади та правоохоронних органів”, через які жодного винуватця близько 50 атак на активістів в поточному році не покарано.

Джерело: УНН

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