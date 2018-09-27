У Києві знову заборонили продаж алкоголю вночі

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Зокрема заборонено торгівлю вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в МАФах і стаціонарних об’єктах торгівлі. Правило не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства – кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.

Згідно з документом, передбачається, що Департамент міського благоустрою КМДА отримає функції контролю за підприємцями, які не виконуватимуть встановлені обмеження. На всіх порушників чекають адміністративні стягнення. Відповідне рішення підтримали 77 депутатів.