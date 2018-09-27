У Нідерландах затримали 7 підозрюваних у підготовці масштабного теракту

Поліція Нідерландів затримала сімох осіб, підозрюваних у підготовці та організації масштабного терористичного акту на території країни.

Про це повідомили в нідерландській прокуратурі.

Трьох жителів Арнема, двох жителів Роттердама, одного жителя Хейссена і одного жителя Влардінгена підозрюють в підготовці "масштабного теракту в Нідерландах". Підозрювані були затримані в Арнемі і Верті. Під час затримання правоохоронці вилучили вогнепальну зброю.

Розслідування було розпочато в квітні 2018 року, після того як Служба загальної розвідки і безпеки Нідерландів повідомила, що чоловік іракського походження з Арнема планує атаку на великому заході в Нідерландах з метою вбити якомога більше людей.

Згідно з повідомленням прокуратури, підозрювані планували напад на публічний захід з використанням бомби і автоматів Калашникова, а також хотіли підірвати автомобіль, начинений вибухівкою, в іншому місці.

У прокуратурі і поліції Нідерландів запевнили, що арешт підозрюваних дозволив запобігти масштабному теракту.