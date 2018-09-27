У Вінниці для студентів перших курсів влаштували екскурсії містом (фото)

З нагоди Всесвітнього дня туризму екскурсоводи Центру підліткових клубів вирішили познайомити іногородніх студентів-першокурсників з головними історичними пам’ятками Вінниці. Маршрут складався із шести локацій: Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського, готель «Савой», пам’ятник Григорію Артинову, готель «Франція», а також будівля Вінницького міського суду і одна з кав’ярень міста. На завершення екскурсії учасникам пропонували зіграти у квест-гру, щоб перевірити, чи засвоїли вони почутий матеріал. Переможці, а ними, як виявилося, стали всі команди, отримали призи від спонсорів.

«До Всесвітнього дня туризм для першокурсників вінницьких навчальних закладів ми вирішили провести екскурсію «Пізнавай Вінницю з нами» та квест «Таємниці рідного міста», – говорить керівник проекту Лілія Григорук. – У цих заходах загалом взяли участь 10 команд з вінницьких університетів, коледжів та закладів профтехосвіти. Разом з екскурсоводами вони прогулялися вуличками міста, відвідали історичні пам’ятки Вінниці, дізналися про них цікаві факти, легенди, почули історії про життя міста та людей, які свого часу тут проживали. Майже всі команди долучилися і до пізнавально-туристичного квесту. Із завданнями справилися на «відмінно», а головне – першокурсники отримали порцію цікавої інформації про місто, у якому тепер житимуть».

Надвечір на вінничан на гостей міста чекає вже екскурсія вечірньою Вінницею. Її проводить «Подільський туристично-інформаційний центр». За повідомленням організаторів, пізнавальна прогулянка розпочнеться о 20.00 від Мурів – одного з найстаріших архітектурних об’єктів у Вінниці. Скрадатиметься з маловідомих, але вартих уваги локацій. А завершиться прогулянкою Південним Бугом на гондолі.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора