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У ЄС готують аудит Facebook

27 вересня, 2018 - 17:55
Фото Reuters

Facebook повинен прийняти аудит з боку Європейського агентства кібербезпеки та Управління захисту даних.

Відповідне положення передбачене у проекті резолюції Європарламенту, яка стосується незаконного використання даних користувачів, пише AP.

Резолюцію розробив голова комітету ЄП з громадянських свобод Клод Мораєс у відповідь на скандал з передачею персональних даних користувачів Facebook компанії Cambridge Analytica. Йдеться про персональні дані приблизно 87 млн користувачів, з яких 2,7 млн - жителі ЄС.

"Мало того, що політика та дії Facebook можуть поставити під загрозу особисті дані громадян, але тоді вони вплинули на результати виборів та на довіру громадян", - заявив Мораес, маючи на увазі, ймовірно, виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit.

Комітет має намір ухвалити резолюцію 10 жовтня і передати її на розгляд парламенту у кінці жовтня.

Джерело: Європейська правда

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