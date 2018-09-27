Україна, Німеччина, Франція і США готують проект про введення миротворців ООН на Донбас

Україна разом з міжнародними партнерами, зокрема, США, Францією й Німеччиною, готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Про це сказав у середу на полях Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

"У нас є домовленість з нашими друзями – Сполученими Штатами, Німеччиною і Францією. Вчора я знову розмовляв з Гайком Маасом (глава МЗС ФРН – ред.), з держсекретарем Майком Помпео, ми внесемо спільну резолюцію", - зауважив Клімкін.

Він уточнив, що йдеться про саме спільний проект документа. "Для цього потрібно далі тиснути на Росію, оскільки вона намагається відбиватися руками й ногами від будь-якої справжньої миротворчої операції", - зазначив міністр.

У цьому зв'язку він звернув увагу, що важливо мати не тільки військовий компонент місії ООН на Донбасі, але також вводити міжнародну адміністрацію та поліцейський компонент. "Оскільки інакше Росія й надалі намагатиметься керувати окупованими територіями, і вся ідея російської так званої, "миротворчої операції" – це почати процес регіоналізації і федералізації України", - пояснив Клімкін.

Клімкін наголосив, що постійно пояснює міжнародним партнерам: "Мета Росії – це не Донбас, мета Росії – це Україна, і будь-які кроки, які поставлять під загрозу нашу єдність і наше розуміння України як вільної і демократичної держави та вільного демократичного суспільства - їх, за визначенням, не буде".

Глава МЗС також підкреслив, що реальні позитивні зміни для українських громадян на Донбасі можна здійснити лише після проведення фактичної деокупації під міжнародним контролем.

Український міністр, крім того, зауважив, що обговорював з іноземними колегами не тільки збройну агресію Росії, але також усі гібридні загрози. "Це стосується і кіберзагроз, і енергетичних загроз, дуже детально обговорили, що ми будемо робити щодо "Північного потоку", - повідомив він. За його словами, у цих розмовах "дійсно була єдність думок по всіх питаннях, де я відчув підтримку, причому, підтримку не тільки в плані заяв, але і дій, які будуть робитися союзниками разом з нами".