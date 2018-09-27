Україна представила військову техніку на виставці у Філіппінах

Продукцію українського оборонно-промислового комплексу вперше презентують на Міжнародній виставці та конференції з оборони і безпеки ADAS-2018.

Захід відбувається у столиці Філіппін – Манілі, повідомляє прес-служба ДК “Укроборонпром”.

“На виставці продукцію українського ОПК “Спецтехноекспорт” демонструє з використанням сучасних технологій, за допомогою відео у форматі віртуальної реальності. Відвідувачі українського стенду знайомляться з сучасними зразками вітчизняної техніки, серед них – БТР-4МВ від ДП “ХКБМ імені Морозова”, 3D радар 80К6Т, розроблений КП “НВК “Іскра”, багатоцільові транспортні літаки Ан-132 і Ан-178 від ДП “Антонов”, самохідний міномет калібру 120 мм на базі шасі бронеавтомобіля Барс-8 від ДП “Укроборонсервіс”, – йдеться у повідомленні.

Українська делегація, яку очолює Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Філіппіни за сумісництвом Олександр Нечитайло, зустрілася із президентом Філіппін Родріго Дутерте. Йшлося про прискорення підписання угоди про військово-технічне співробітництво з Україною.

Президент Філіппін оцінив участь України у виставці ADAS-2018 як надзвичайно важливу для розвитку двостороннього співробітництва.

Нагадаємо, що США передали Україні два катери класу Island.