Україна ввела санкції проти російських транспортних компаній

Україна наклала спеціальні санкції на окремі суб'єкти підприємницької діяльності РФ, які укладали договори з транспортними підприємствами на території ОРДЛО.

Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України (СБУ).

У відомстві зазначили, що протягом 2018 року низка російських юридичних і фізичних осіб уклали "зовнішньоекономічні угоди" з транспортними підприємствами, які працюють на тимчасово окупованій території. На підставі цих договорів відбувається систематичне незаконне переміщення вантажів через закриті пункти пропуску Ізварине, Довжанський та Червона Могила Луганської митниці.

Водночас вказані російські суб’єкти господарської діяльності робили спроби в налагодженні бізнесу з вітчизняними підприємствами на підконтрольній українській владі території.

У зв'язку з цим і через систематично завдану шкоду економіці України, СБУ ініціювала накладення санкцій проти ряду російських підприємств, серед яких РЖД Логістика, Промкомплекспласт і Газголдер.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів та інших заходів, які не дозволять здійснювати фінансово-господарську діяльність в Україні та запобігають відтік капіталу за межі країни.