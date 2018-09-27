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В Австрії виробника фруктів ув'язнили за вбивство колоній бджіл

27 вересня, 2018 - 13:20

Австрійський виробник фруктів отримав рідкісне тюремне ув'язнення за незаконне поширення інсектициду, в результаті якого загинули десятки колоній бджіл. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Local.

47-річний чоловік застосував потужний інсектицид хлорпірифос на своїх деревах у районі Лавантталь, провінція Каринтія. Він зробив це у той час, як квіти все ще цвіли і приваблювали бджіл.

У результаті понад 50 колоній бджіл, що належали двом сусіднім пасічникам, загинули.

Суд визнав чоловіка винним у "навмисній шкоді довкіллю", зважаючи на досвід фермера і те, що він навчав своїй справі інших, тому був обізнаний щодо можливих наслідків своїх дій.

Його засудили до одного року в'язниці, з яких чотири місяці будуть без випробувального терміну. Також чоловік повинен сплатити компенсацію у розмірі понад 20 тисяч.

Засуджений заявив, що подасть апеляцію.

Суд сподівається своїм рішенням нагадати іншим, що "використання пестицидів має забезпечити баланс між навколишнім середовищем і економікою".

Широке використання пестицидів вважають причиною зростання смертей серед бджіл та інших запилюючих комах. У квітні ЄС проголосував за заборону використання деяких пестицидів з родини неонікотиноїдів, які призвели до загибелі популяцій бджіл.

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