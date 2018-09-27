В Укравтодорі нагадали про необхідність вмикати ближнє світло фар поза межами населених пунктів з 1 жовтня

З понеділка, 1 жовтня, в Україні водії зобов'язані вмикати ближнє світло фар під час руху поза межами населених пунктів. Про це нагадали в Укравтодорі.

"У зв'язку зі скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху", - пояснили в компанії.

Дана норма передбачена пунктом 9.8 Правил дорожнього руху. "З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 27 вересня в Україні почали діяти нові правила паркування.