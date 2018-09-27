В Україні набув чинності закон про нові правила паркування

В Україні набув чинності закон № 2262-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів".

Закон передбачає нові правила покарання водіїв, які не оплачують парковку чи залишають автівку в заборонених місцях.

Якщо автівка більше 10 хвилин перебуває на парковці, а водій не сплатив за це і порушення зняли на фото чи відео, передбачається покарання. Квитанцію про штраф можуть залишити на лобовому склі, а якщо фіксація відбулася в автоматичному режимі - надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Раніше штраф за неоплачену парковку складав від 136 до 204 грн, за новими правилами йдеться про 20-кратний розмір вартості парковки за годину, а у разі безпідставно зайнятого місця для інвалідів - 30-кратний розмір ціни за парковку, на якій лишили автівку.

Передбачається, що штраф виписуватиме інспектор з паркування. Якщо він візьме у водія готівку як сплату за послугу - йому загрожує штраф від 850 до 1190 грн.

Водій чи власник автівки може сплатити тільки половину штрафу, якщо встигне це зробити протягом 10 банківських днів (реквізити для оплати має містити квитанція, яку залишили на лобовому склі чи надіслали поштою).

Закон встановлює, що нести відповідальність може особа чи компанія, на яку зареєстрували транспорт, або ж той, хто ввіз авто з-за кордону.

Закон дозволяє представникам Нацполіції та інспекторам з паркування евакуювати автівку, якщо вона перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Наведено вичерпний перелік.

Тож, щоб машину не евакуювали, її не варто залишати:

на проїзній частині у другому ряду,

на залізничному переїзді,

на трамвайних коліях,

на естакаді, мості, шляхопроводі та під ними, у тунелі,

на пішоходному переході і ближче 10 метрів до нього з обох боків - крім зупинки для надання переваги в русі,

на перехрестях та ближче 10 метрів від них за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга,

на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортом, що зупинився, менше 3 метрів,

ближче 30 метрів від зупинки громадського транспорту чи від дорожнього знака такої зупинки,

ближче 10 метрів від позначки про дорожні роботи,

у місцях, де неможливо буде роз'їхатися чи об'їхати транспорт, який зупинився,

ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду,

якщо автівка заважатиме рухатися людям з інвалідністю та пішоходам з дитячими візочками,

на смузі для громадського транспорту,

на велодоріжці,

якщо машина перешкоджатиме снігоприбиральній техніці чи іншому комунальному транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення певної місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації,

якщо машина порушує схему паркування і блокує проїзд по двох або більше смугах.

Якщо власник автівки хоче, щоб у разі евакуації йому надіслали СМС чи e-mail, він має звернутися до МВС та повідомити ці свої контактні дані - їх внесуть до реєстру транспортних засобів та їхніх належних користувачів.

Одразу після оплати штрафу та вартості транспортування/зберігання машину мають повернути - власнику чи користувачу.

Евакуювати автівку зможуть представники Нацполіції та інспектори з паркування, призначені місцевим самоврядуванням. Але у них має бути спеціальне страхування на випадок пошкодження транспорту при переміщенні - за порушення передбачено штраф від 1190 до 1700 грн.

Закон рекомендує органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування, а Кабінетові міністрів - переглянути можливість збільшення кількості місць для паркування авто.

Збільшуються штрафи для тих, хто утримує парковки. Якщо порушено вимоги до парковок, то раніше штраф становив 340-510 грн, а відсьогодні - 510-850 грн. Якщо платні майданчики не обладнано відповідно до чинного законодавства - нововведена санкція становить 680-850 грн.