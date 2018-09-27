В Україні заборонили проектувати автостоянки на тротуарах

В Україні з 1 вересня почала діяти заборона на проектування тимчасових стоянок для автомобілів на тротуарах.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Очікується, що заборона буде сприяти підвищенню безпеки в пішохідних зонах, налагодженню транспортного руху в населених пунктах і зменшенню заторів. Також за словами заступника голови міністерства Льва Парцхаладзе, це призведе до мінімізації можливих аварій за участю пішоходів.

Крім того, згідно з нововведеннями, проектування тимчасових автостоянок також не допускається уздовж проїжджих частин магістралей загальноміського значення, а також на магістралях районного значення в разі, коли коефіцієнт використання пропускної здатності наближається до 1 і при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту.

Оновлені державні будівельні норми були розроблені на заміну аналогічним нормам 2001 року. Нові норми поширюються на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих доріг в населених пунктах.