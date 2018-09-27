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Від отруєння питною водою в окупованій Макіївці постраждали 39 людей

27 вересня, 2018 - 11:19

Вчора в окупованій Макіївці Донецькій області сталося масове отруєння місцевих жителів питною водою. Постраждали щонайменше 39 людей. Про це повідомляє уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський в Facebook.

"На даний момент, мені відомо, що госпіталізовано 37 дорослих та двоє дітей віком до 9 років (Дані від медичних працівників), частину людей відправили до лікарні м. Донецька, а звідти я не зміг отримати інформацію", - написав Лисянський.

Місцеві жителі продовжують скаржитися на специфічний запах води. За їх словами, вода дуже сильно смердить хімією і ліками.

"Вчора у міську лікарню м. Макіївка масово почали надходити звернення на погане самопочуття з наступними симптомами: біль у ділянці живота, блювання, озноб, підвищення температури, у важких випадках - виражена інтоксикація та зневоднення", - йдеться в повідомленні.

Причиною того, що сталося, стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці. Про проблеми з системою дезинфекції було відомо КП "Вода Донбасу" контрольоване НВФ "ДНР", напередодні вони навіть рекомендували перед вживанням води, кип'ятити її 5-7 хвилин.

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