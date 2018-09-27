Від повеней у Нігерії загинули 199 людей

Внаслідок повеней, спричинених сильними сезонними дощами у Нігерії, кількість загиблих сягнула 199. Про це повідомляє AFP із посиланням на нігерійську Національну службу з надзвичайних ситуацій NEMA.

"Національна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про загибель 199 людей після того, як річки Нігер та Бенуе вийшли з берегів (внаслідок сильних дощів - ред.)", - йдеться у повідомленні.

За даними служби, в результаті стихійного лиха майже 300 тисяч людей втратили своє житло. Зазначається, що ці цифри ще зростатимуть протягом наступних кількох тижнів, адже в країні очікуються ще більші опади.

Як повідомлялося, влада Нігерії оголосила про національну катастрофу після того, як через сильні повені в країні загинули 100 осіб.