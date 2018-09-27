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Японське космічне агентство показало вражаючі фото з поверхні астероїда

27 вересня, 2018 - 18:09
Фото The Independent

Японське космічне агентство показали чудові нові фотографії, зроблені з ровера, що стоїть на вершині астероїда.

Фото оприлюднило видання The Independent, передає УНН.

Зображення, надіслані з поверхні астероїда Рюгу, показують зображення космічного каменя у дивовижних деталях.

Фото були отримані після того, як два ровери успішно приземлилось на астероїд. Раніше роботів скинули з космічного корабля, що на даний момент знаходиться на відстані приблизно 186 мільйонів кілометрів від Землі.

Одне із зображень містить тінь антени та штифта самого ровера.

Космічні апарати вивчатимуть поверхню планети, до них має приєднатись ще один відвідувач астероїду - Mascot, побудований вченими в Німеччині та Франції, що вивчатиме поверхню.

Джерело: УНН

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