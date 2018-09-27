З Києво-Печерської лаври викрали старовинну ікону "Георгія Побідоносця"

Столична поліція розслідує викрадення старовинної ікони "Георгія Побідоносця" з Києво-Печерської лаври. Про це у коментарі Укрінформу повідомила прес-офіцер Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

"До нас дійсно вчора надійшла така заява. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка)", - сказала Тищенко.

За її словами, наразі поліцією проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до цього правопорушення, а також вивчаються записи з камер відеоспостереження.