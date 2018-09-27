З початку року ОБСЄ нарахувала понад 205 тисяч порушень режиму тиші на Донбасі

Минулого тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 3 тис. порушень режиму припинення вогню, а з початку року їх нараховується понад 205 тисяч. Про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"Минулого тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала 3 293 порушення режиму припинення вогню, відповідно загальна кількість цих порушень цього року становить 205 616 порушень", - сказав він.

За словами Хуга, минулого тижня СММ зафіксувала 57 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення: 31 – у непідконтрольних уряду районах і 26 – у підконтрольних.

"Загалом цього року місія зафіксувала 2 860 одиниць озброєння, розташованих з порушенням ліній відведення", - додав він.