12 українських телеканалів підписали лист-звернення до ІТК

Дванадцять українських телеканалів звернулися до Індустріального Телевізійного Комітету з листом, в якому просять утриматись від будь-яких змін правил користування даними телевізійних вимірювань. Канали очікують на відповідь стосовно вимог рівного доступу до всіх даних телевізійної панелі для всіх учасників ринку, які вимірюються.

Текст листа: "Просимо зупинити введення в дію рішення ІТК стосовно обмежень формувати у програмному забезпеченні Markdata Media Workstation цільових аудиторій менше 30 кейсів з 1 листопада 2017 року.

Дане рішення ставить телеканали в нерівні конкурентні умови, оскільки працівники телекомпанії, що входять до складу ІТК мають доступ до так званих «сирих даних», а отже, їх аналітика та дослідницькі інтерпретації глядацької поведінки залишаться на рівні 1 кейсу після нововведень 1 листопада 2017 року.

Ми глибоко занепокоєні ситуацією, що склалася на ринку телевимірювань та діями ІТК на користь своїх учасників і, як ліцензійні користувачі даних ТВ панелі, вимагаємо однакових можливостей до аналізу цільових аудиторій на рівні 1 кейсу, тобто без жодних обмежень та змін.

Просимо утриматись від будь-яких змін правил користування даними телевізійних вимірювань, особливо в світлі наших з Вами переговорів, стосовно рівності доступу до інформації всіх гравців ринку, які приймають участь у вимірюваннях".

Лист підписали керівники дванадцяти українських телеканалів “Еспресо”, О-TV “Прямий”, UA:Перший, 112, Київ, ATR, Music Box, XSport, EU Music, 24 канал та NewsOne.

Довідка: ІТК - організація, створена чотирма телевізійними групами, яка контролює телевізійну панель. З 1 листопада планують обмежити можливість аналізу даних.