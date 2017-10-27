Британський парламент продовжить розгляд законопроекту щодо Brexit наступного місяця

Парламент Великої Британії на сесії 14 і 15 листопада обговорить законопроект, який стосується виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Euractiv.

Законопроект про вихід з ЄС (European Union (Withdrawal) Bill) є центральним документом у плані уряду про вихід з ЄС у березні 2019 року.

Одним з центральних пунктів проекту закону є скасування дії в Британії закону про Європейські співтовариства від 1972 року, який наділяв загальноєвропейські закони більшою юридичною силою по відношенню до національних.

Однак законопроект зіткнувся зі значною критикою з боку законодавців усіх партій - в тому числі консерваторів Терези Мей – через те, що він дає уряду надто велику владу для зміни законів, а також не гарантує парламенту голосування щодо умов Brexit.

Як результат, проходження законопроекту через парламент буде залежати від того, чи погодиться уряд дати парламенту більше повноважень при затвердженні умов щодо виходу з ЄС.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що результат переговорів щодо Brexit залежить від Великої Британії і саме вона має вирішити, чи буде досягнуто угоди з Євросоюзом.