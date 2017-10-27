Чубаров закликав українських політв'язнів не піддаватися на вмовляння і шантаж з боку РФ

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров закликав усіх українських політв'язнів, яких незаконно тримають на території Російської Федерації, не піддаватися на вмовляння і шантаж окупантів. Про це він повідомив під час брифінгу після прибуття Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Я хочу сказати одне - дуже важливо, хто туди потрапляє, до російських окупантів, щоб з першого дня вони поводилися гідно, щоб не піддавалися на вмовляння, на шантаж з боку окупантів. І в тих випадках, коли людина не йде на співпрацю зі слідчими, її "визволяти" легше. Я хотів би, щоб це всі знали", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Чубаров назвав імена українців, яких незаконно тримають на території РФ. Також сьогодні повернулися до України заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз.

Зазначимо, що у вересні поточного року Ахтем Чийгоз був засуджений до 8 років позбавлення волі за "організацію і участь в масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Під час судового розгляду він свою провину не визнав.

Ільмі Умерова окупаційна влада також у вересні засудила до двох років колонії-поселення, а також заборонила займатися громадською діяльністю протягом двох років. Його звинуватили за ст. 280.1 КК РФ - публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ.

Вироки Умерову і Чийгозу засудили президент Петро Порошенко, МЗС України, Рада Європи, західні країни і ряд правозахисних організацій.