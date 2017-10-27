Джемілєв розповів, чому Путін погодився відпустити лідерів Меджлісу

Президент Росії Володимир Путін погодився відпустити українських політв'язнів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, щоб не зіпсувати відносини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це заявив уповноважений президента України в справах кримськотатарського народу нардеп від БПП Мустафа Джемілєв, передає Еспресо.TV.

"Імена Чийгоза та Умерова відомі в світі. Для Росії дуже неприємно, що їхні імена згадували на Генасамблеї ООН. У світі залишилося не так багато президентів, які подають руку Путіну. Втрачати Ердогана Путіну було б дуже дорого", - сказав Джемілєв.

Крім того, за словами Джемілєва, росіяни розраховують на послаблення санкцій із боку світової спільноти.

"Вони зараз мабуть хочуть пом'якшити світову спільноту. Їхні дипломати зараз працюють над зняттям санкцій. Для них це аргумент, мовляв, пішла якась лібералізація. Але якщо хтось на цей гачок попадеться — це буде великою помилкою. Звір залишається звіром", — додав Джемілєв.

Також кримськотатарський лідер наголосив, що тиск світової спільноти сприяв звільненню українців.