Глава Пентагону: КНДР створює ядерну зброю, щоб всім погрожувати

Міністр оборони США Джим Меттіс звинуватив Північну Корею у створенні ядерного арсеналу, щоб "погрожувати іншим катастрофою".

Про це він заявив, прибувши з візитом до Південної Кореї, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

Меттіс підкреслив, що адміністрація Дональда Трампа залишається прихильною до того, щоб примусити КНДР прийняти повне ядерне роззброєння.

"Ми маємо стояти пліч-о-пліч з корейським народом, щоб протистояти загрозам режиму", - сказав Меттіс на зустрічі з міністром оборони Південної Кореї.

Глава Пентагону назвав КНДР "гнітючим режимом, який утримує своїх людей, позбавляючи їх свободи, добробуту та людської гідності заради створення ядерної зброї та засобів її доставки, щоб "загрожувати іншим катастрофою".

Меттіс прибув до Південної Кореї в п'ятницю, щоб зустрітися з вищими посадовими особами країни та американськими військовими командувачами.