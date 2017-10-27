Інтерпол оголосив у розшук суддю-втікача Чауса

Інтерпол оголосив у розшук суддю-втікача Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, спійманого на хабарі в 150 тис. дол.

Досьє Миколи Чауса з'явилося на сайті Міжнародної організації кримінальної поліції.

Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабара в 150 тисяч доларів. У вересні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Чаус перебуває в анексованому Росією Криму. 11 листопада Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

Чаус добровільно прийшов до правоохоронних органів Молдови і заявив про те, що він незаконно перетнув молдавсько-український кордон.

Кишинівський суд 2 березня 2017 року виніс ухвалу про арешт Чауса строком на 15 діб. Пізніше до нього був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.

У жовтні ЗМІ повідомили про відмову влади Молдови надавати йому політичний притулок.