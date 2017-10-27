Літак з Умеровим і Чийгозом вже вилетів з Анкари

Звільнені з російського ув'язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз о 7:00 вилетіли з аеропорту Анкари до Стамбула, де мають зробити пересадку на рейс, який прямує до Києва. Про це повідомляє "112 Україна".

Орієнтовно о 13:50 літак має приземлитися у Києві. Прес-конференція запланована на 14:00.

Ахтем Чийгоз після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом відзначив важливість зв’язку між президентами України та Туреччини.

"Якщо будуть такі союзники, то в України будуть хороші перспективи", – сказав він.

Чийгоз зазначає, що їхнє звільнення є дуже символічним. "Це придало духу нашим незаконно засудженим людям, які ще перебувають у СІЗО. Це придало їм сили та духу, що безкарно нікому не буде дозволено тримати людей і мучити їх, залишати дітей сиротами. Ми будемо про це говорити і над цим працювати", – наголосив він.

Ільмі Умеров додав, що на зустрічі з Ердоганом йшлося про інших заручників.

Чийгоз відзначає: "Ми чекаємо – не дочекаємось, коли опинимося на своїй землі. Будемо вести боротьбу, яку ми затіяли, деокупацію... За цими формулюванням повинна бути чітка щоденна робота".

Умеров ж не виключив зробити спробу повернутися до Криму, зазначивши, що почувається достатньо добре.

На думку Умерова та Чийгоза, наразі тільки шляхом санкцій і тиску можна змусити Москву продовжувати звільняти політв'язнів.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в даний момент в Російській Федерації утримують 38 політичних ув'язнених українців.

Нагадаємо, звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза стало можливим завдяки світовому розголосу та діям Ердогана, Порошенка, Чубарова та Джемілєва.