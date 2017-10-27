Мей занепокоєна заявами про сексуальні домагання британських депутатів

Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що вона дуже стурбована заявами про сексуальні домагання депутатів стосовно жіночого персоналу у парламенті.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

Прем'єр-міністр заявила, що така поведінка є "абсолютно неприйнятною", і закликала жертв домагань звернутися до відповідних органів у парламенті та поліції.

Її заява прозвучала після того, як британське видання The Sun повідомило, що жіночий персонал парламенту створив спеціальну групу у WhatsApp, щоб додати до списку депутатів, яких варто уникати через можливі домагання.

Речниця Мей заявила, що будь-які звинувачення будуть сприйматися дуже серйозно.

"Ми будемо заохочувати кожного, хто має серйозне твердження, повідомляти про це поліції, незалежно від того, про кого йде мова, та де це сталося", - додала вона.