На Львівщині відкрили дві електростанції альтернативної енергії

Учора на Львівщині відбулося відкриття сонячної та вітрової електростанцій. Їх відкриття відбулося в межах Міжнародного економічного форуму, який зараз проходить у Львові.

Сонячну електростанцію звели у селі Терновиця, Яворівського району. Її потужність складає 20 МВт. Орієнтовно вона вироблятиме в рік 6,5 млн кВт/год, що дасть можливість забезпечити електричною енергією близько п'яти тисяч домашніх помешкань.

Електростанція займає площу 12 га. На цій площі поставили 22 тис. штук сонячних кремнієвих фотоелектричних модулів JA Solar JAP6(K)-60 255-275 4BB F35-35, які вловлюють сонячну енергію, а інші частини станції перетворюють її в електроенергію. Орієнтовний термін окупності станції - 4-5 років.

Вітрову електростанцію "Старий Самбір-2" відкрили поблизу міста із однайменною назвою. Її потужність складає 20,7 МВт. Для порівняння Старосамбірський район споживає 9 МВт/за годину. Тому ця електростанція зможе забезпечити два з половиною райони області.

"Старий Самбір-2" складається із десяти вітряків. Вартість проекту становить 36 мільйонів євро. Електростанція належить ТОВ «Карпатський вітер», – це українська компанія, яка займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії, створенням генеруючих потужностей з використанням енергії вітру.

Нагадаємо, два роки тому у Старому Самборі запрацювала вітроелектростанція "Старий Самбір-1". Тому відтепер Старосамбірський район став першим і єдиним районом в Україні, який забезпечує свої потреби виключно альтернативною енергією.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів