Найбільша в Китаї приватна нафтосервісна компанія заснувала в Україні філіал

Найбільша в Китаї приватна нафтосервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co заснувала в Україні дочірню компанію – ТОВ "Бейкен енергетика Україна".

Про це повідомляє enkorr з посиланням на Держреєстр юридичних осіб Мін'юсту.

"Компанія зареєстрована в Києві 19 вересня зі статутним капіталом 5,2 млн грн. Одноосібним засновником виступає гонконгська Beiken Energy Co, а директором вказаний Хуан Тин", - зазначає видання.

7 вересня цього року Xinjiang Beiken Energy Engineering уклала з ПАТ "Укргазвидобування" контракт на $61,7 млн. Він передбачає буріння 24 свердловин протягом 2017-2019 роках у Харківській та Полтавській областях. Договори підписані за результатами тендеру в системі ProZorro.

Нагадаємо, у червні 2017 р. в Києві відкрила своє представництво хорватська бурова компанія Crosco Integrated Drilling & Well Services, яка перед цим також уклала контракти на буріння з ПАТ "Укргазвидобування".

Xinjiang Beiken заснована у 1995 р. Крім Китаю, вона надає послуги в Ірані, Іраку, Казахстані, Індонезії та деяких інших країн. Компанія має 30 бурових установок восьми специфікацій. У 2017 р. почала роботу в Україні, надаючи державній компанії "Укргазвидобування" послуги з буріння свердловин.