Парламент Каталонії офіційно проголосив незалежність республіки

Парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais, яка транслює засідання каталонського парламенту.

За запропоновану сепаратистськими партіями резолюцію проголосували 70 депутатів. 10 були проти, двоє утрималися.

Після підрахунку голосів депутати заспівали гіімн Каталонії.

Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

Раніше парламент Каталонії не підтримав резолюцію соціалістів, яка закликає до регіональних виборів і переговорів між Каталонією і Мадридом з метою уникнути застосування статті 155 конституції Іспанії.